Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военного заказа, ведь из-за инфляции на производство оружия не хватает средств. Дополнительные же средства в бюджете РФ отсутствуют.﻿ Об этом заявили в Главном управлении разведки МО Украины, сообщает Новое время.

Украинским разведчикам﻿ это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ относительно проблемных вопросов в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Из текста следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного подорожания материалов и комплектующих. А настаивание министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного «единственного исполнителя» военного заказа.