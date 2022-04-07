Кулеба: битва за Донбасс будет напоминать бои Второй мировой

Предстоящие сражения на Донбассе между украинскими войсками и российскими захватчиками будут напоминать битвы Второй мировой войны. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщает Корреспондент.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится" , – заявил﻿ Кулеба.

По его словам, у России есть свой план, у Украины – свой, а исход этой битвы решится на поле боя.