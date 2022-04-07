Мэр Бучи: почти 90% убитых были застрелены

По состоянию на 6 апреля известно о 320 погибших мирных жителях города. Почти у 90% погибших в Буче Киевской области пулевые, а не осколочные ранения. Об этом в интервью немецким СМИ рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.

В Буче полностью разрушены 112 частных домов, а 18 многоквартирных домов получили тяжелые артиллерийские повреждения и сгорели. По состоянию на 6 апреля известно о 320 погибших мирных жителях города.

По словам Федорука, количество обнаруженных тел с каждым днем растет. При этом, погибших находят в частных домах, парках, скверах, где людей хоронили, когда не было обстрелов.

Обнаружены несколько мест с массовыми захоронениями. Одно из них – на территории предприятия "Украгропостав".

"Там российские оккупанты сложили тела людей практически как дрова, с завязанными руками", – отметил Федорук.

Кроме того, массовые захоронения нашли на улицах Вокзальная, Яблонская и на территории детского лагеря "Лучистый".

Федорук отметил, что после подсчета имена погибших граждан Бучанской и соседних общин будут обнародованы. Над списками работают правоохранительные органы.