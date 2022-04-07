Ермак считает, что ход войны переломит сражение за Донбасс

Ермак считает, что ход войны переломит сражение за Донбасс

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, от чего именно будет зависеть дальнейший ход войны с Россией. Он считает, что это определит именно битва за Донбасс, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", - написал﻿ Ермак в Telegram.

Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Ранее в НАТО заверили, что Москва не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину. Однако в ближайшие недели РФ попытается сосредоточить силы на полном захвате Донбасса.

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