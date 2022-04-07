Ермак считает, что ход войны переломит сражение за Донбасс

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, от чего именно будет зависеть дальнейший ход войны с Россией. Он считает, что это определит именно битва за Донбасс, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне. Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и во многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс" , - написал﻿ Ермак в Telegram.

Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Ранее в НАТО заверили, что Москва не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину. Однако в ближайшие недели РФ попытается сосредоточить силы на полном захвате Донбасса.