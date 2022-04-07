В Пентагоне сообщили о деталях поставок оружия в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что оружие в Украину поступает быстрее, чем "можно себе представить". Глава Пентагона добавил, что в некоторых случаях вооружения прибывает в страну в течение нескольких дней после получения разрешения, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"С момента предоставления разрешения, четыре или пять дней спустя, мы видим, что начинают проявляться реальные возможности" , - цитирует CNN слова Остина.

Глава Минобороны также заявил, что из санкционированных Конгрессом 3 млрд долларов на поставку американского оружия Украине использовано менее трети - около 900 млн долларов. При это Остин уточнил, что США предоставили украинским защитникам те возможности, которые наиболее эффективны в войне с Россией.

"Мы предоставили огромное количество противотанковых и зенитных средств, а также средств связи и БПЛА. И мы также стремимся помочь им во многих других отношениях" , - уточнил он.

Ранее Остин сообщил о выделении Украине новой крупной партии оружия.