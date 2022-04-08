США ввели экспортные ограничения против Аэрофлота, Utair и Azur air

Министерство торговли США сообщило об отказе в экспортных привилегиях компаниям Аэрофлот, Utair и Azur air, сообщает Новое время.

Решение принято из-за продолжающихся экспортных нарушений. Оно будет действовать 180 дней, а затем может быть продлено, говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Мы лишаем их доступа не только к товарам из США, но и к реэкспорту товаров американского происхождения из-за границы. Любые компании, которые пренебрегают нашим экспортным контролем, особенно те, которые делают это в интересах Владимира Путина и во вред украинскому народу, ощутят всю силу правоприменения Министерства торговли" , — заявила министр Джина Раймондо.

Отмечается, что российские авиакомпании при совершении авиарейсов использовали самолеты, подпадающие под ограничения, принятые ранее против РФ Бюро промышленности и безопасности при американском Министерстве торговли. Претензии Минторга США касаются как внутренних, так и международных рейсов.