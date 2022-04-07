Украина получила 40 тонн гумпомощи из Бельгии

В Украину прибыла первая партия гуманитарной помощи из Бельгии, организованная местной почтовой компанией BPost в 657 отделениях для пострадавших от войны украинцев. Об этом заявила пресс-служба "Укрпочты", сообщает UBR.

"Сегодня "Укрпочта" доставила первую поставку от почты Бельгии – 40 тонн гуманитарной помощи. Перегрузка прошла на границе Румынии благодаря помощи и содействию почты Румынии. 20 тонн пищи и средств гигиены, а также 20 тонн необходимых медицинских средств уже едут на Киевщину, восток и юг Украины" , – заявили в компании.

Продукты и средства ухода будут переданы на нужды защитников, а также организациям, занимающиеся оказанием помощи детям и пожилыми людьми. Часть также будет роздана переселенцам.

Медицинские средства были закуплены благотворительным фондом в Бельгии в соответствии с потребностями конкретных больниц и направляются к ним адресной доставкой.

Ранее сообщалось, что команды Bolt и Visa объединились для помощи гражданскому населению, запустив ряд совместных инициатив.