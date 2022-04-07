Словакия отменила разрешительные требования на грузоперевозки из Украины

Словакия отменила разрешительные требования на грузоперевозки из Украины

Словакия полностью отменила все разрешительные требования на международные перевозки для украинских перевозчиков.﻿ Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает Экономическая правда.

"Только что получили уведомления от коллег из Словакии о полной отмене всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков. Таким образом, три из четырех стран ЕС, с которыми у нас общая граница - Румыния, Венгрия и Словакия - уже отменили разрешительную систему для транзитных и двусторонних перевозок", - написал Найем в Telegram﻿.
"Не буду скрывать, мы очень ждем помощи и положительного решения со стороны наших крупнейших партнеров и друзей - Республики Польша. В условиях закрытия наших портов и перенаправления львиной части грузов автомобильным транспортом, такие шаги со стороны соседей - это существенная поддержка нашей экономики", - добавил он.

Новости

Популярные темы форума

analytics