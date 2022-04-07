Словакия отменила разрешительные требования на грузоперевозки из Украины
Словакия полностью отменила все разрешительные требования на международные перевозки для украинских перевозчиков. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает Экономическая правда.
"Только что получили уведомления от коллег из Словакии о полной отмене всех видов разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков. Таким образом, три из четырех стран ЕС, с которыми у нас общая граница - Румыния, Венгрия и Словакия - уже отменили разрешительную систему для транзитных и двусторонних перевозок", - написал Найем в Telegram.
"Не буду скрывать, мы очень ждем помощи и положительного решения со стороны наших крупнейших партнеров и друзей - Республики Польша. В условиях закрытия наших портов и перенаправления львиной части грузов автомобильным транспортом, такие шаги со стороны соседей - это существенная поддержка нашей экономики", - добавил он.