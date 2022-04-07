Эстония запретила выдавать визы гражданам РФ и Беларуси

Правительство Эстонии одобрило санкции, согласно которым ограничиваются возможности граждан России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии и останавливается выдача соответствующих виз и вида на жительство, сообщает Европейская правда.

Как пишут эстонские СМИ, министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что принятое решение является дополнительным шагом, направленным на избежание противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время дают гражданам этих стран вид на жительство для ведения бизнеса и работу в Эстонии.

"Мы должны решительно ограничить возможности граждан этих двух стран приезжать в Эстонию и жить здесь" , - подчеркнул он.

Государство не аннулирует существующие виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии, а если они есть, то лицо также может ходатайствовать об их продлении или изменении оснований для пребывания в Эстонии в соответствии с законом.

Таким образом, на основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси может оформить повторное разрешение на проживание для работы у другого работодателя.

Если предусмотренные законом условия не соблюдены или лицо нарушило эстонский закон, оно теряет право на пребывание в Эстонии. Например, разрешение на проживание аннулируется, если лицо разжигало национальную, расовую, религиозную или политическую ненависть, призывало к насилию или совершило уголовное преступление.

По-прежнему в Эстонию можно приезжать по семейным или гуманитарным причинам.

Ранее Эстония объявила, что прекратит импорт российского газа в страну до конца 2022 года и компенсирует эти поставки благодаря арендованному СПГ-терминалу.