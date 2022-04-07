РФ отстранили из Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля, сообщает Корреспондент.

В заседании принимали участие представители 193 стран. За исключение проголосовали 93 государства, еще 58 стран воздержались, 24 – выступили против. Среди последних Китай, а также преимущественно страны Африки и бывшего Советского Союза.

Решение было принято в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека в Украине российскими военными.

Напомним, Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН.

Как известно, Украина призывает реформировать ООН. В частности, Киев предлагает лишить Россию права вето в Совбезе ООН.