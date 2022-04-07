РФ отстранили из Совета ООН по правам человека

РФ отстранили из Совета ООН по правам человека

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля, сообщает Корреспондент.

В заседании принимали участие представители 193 стран. За исключение проголосовали 93 государства, еще 58 стран воздержались, 24 – выступили против. Среди последних Китай, а также преимущественно страны Африки и бывшего Советского Союза.

Решение было принято в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека в Украине российскими военными.

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Напомним, Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН.

Как известно, Украина призывает реформировать ООН. В частности, Киев предлагает лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

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