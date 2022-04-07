Латвийское посольство возобновило работу в Киеве
Команда посольства Латвии в Украине вернулась в Киев, посол присоединится к ним позже. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Европейская правда.
"Сегодня вечером латвийские дипломаты возобновили работу в посольстве в Киеве. Посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Искренне благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за их преданность и службу", - написал он в своем Twitter.
Также 7 апреля в Киев вернулся посол Литвы. В ближайшие дни планирует вернуться посол Эстонии.