Латвийское посольство возобновило работу в Киеве

Команда посольства Латвии в Украине вернулась в Киев, посол присоединится к ним позже. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Европейская правда.

"Сегодня вечером латвийские дипломаты возобновили работу в посольстве в Киеве. Посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Искренне благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за их преданность и службу" , - написал он в своем Twitter.

This evening Latvian diplomats resumed their work in the Embassy in #Kyiv, Ambassador will join them after consultations in #Riga. I am very grateful to our diplomats who work in #Ukraine for their dedication and service #StandWithUkraine ???????? ???? ???????? pic.twitter.com/iKAKNQ8bXX — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2022

Также 7 апреля в Киев вернулся посол Литвы.﻿ В ближайшие дни планирует вернуться посол Эстонии.