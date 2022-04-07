Песков признал значительные потери войск РФ в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия понесла "значительные потери войск" в развязанной войне против Украины. Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Корреспондент.

Ведущий спросил у спикера Кремля, является ли унижением для России тот факт, что она потеряла тысячи солдат, шесть генералов и сотни танков.

Песков ответил, что это "неправильное понимание того, что происходит". Но при этом констатировал:

"Да, мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас".

"Надеемся, что "спецоперация" в Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров" , – добавил он и назвал одной из целей "спецоперации" в Украине предотвращение угрозы Третьей мировой войны.

На вопрос, считает ли он санкции против России экзистенциальной угрозой, Песков сказал, что РФ живет под санкциями уже "десятки лет".