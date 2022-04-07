Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из РФ

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России. Об этом передает американское CNBC, сообщает Корреспондент.

Ранее этот законопроект был одобрен Палатой представителей - нижней палатой конгресса США. Теперь для введения его в действие необходима лишь подпись президента.

Отмечается, что если Джо Байден подпишет Закон, новые контракты на закупку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля будут запрещены немедленно, а существующие контракты должны быть расторгнуты в течение 45 дней.

Кроме того, американским компаниям и инвесторам будет запрещено инвестировать в энергетический сектор РФ.