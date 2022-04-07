Генштаб: противник готовится к наступлению на востоке

Российские войска продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Оккупанты осуществляют перегруппировку войск для завершения формирования наступательной группировки. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 7 апреля, сообщает Корреспондент.

Как отмечает﻿ Генштаб, противник проводит мероприятия по наращиванию авиационной составляющей и системы управления. Главные усилия противника сосредоточены на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в отдельных районах.

На Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси.

На Полесском направлении активных действий со стороны противника не отмечается, выведенные на территорию Беларуси подразделения войск РФ совершают демонстрационные действия для недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления.

Отдельные подразделения оккупантов после ухода из Украины восстанавливают боеспособность, осуществляют перегруппировку на территории Беларуси и, вероятно, будут направлены для усиления своих войск на Слобожанском направлении.

На Северском направлении противник завершает перегруппировку и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего их перенаправления для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении враг наращивает системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

До пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать Харьков и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Оккупанты удерживают город Изюм и проводят попытки наступления на Славянск и Барвинково.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ продолжают огневое влияние, штурмовые действия, ракетно-бомбовые удары и артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре. Порт Бердянск используется оккупантами для перенаправления вооружения, военной техники и личного состава.

Войска РФ активизировали действия на Северодонецком направлении, зафиксированы попытки продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкий, Новотошковское и Попасная. Противник пытался совершить безуспешные наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое.

По мнению Генштаба, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону украинских войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, в частности применял армейскую авиацию. Враг пытается продолжить наступать в направлении населенного пункта Александровка.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей наносят ракетные удары по территории Украины.

Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на занятых территориях. В Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной Украине территории. Возрастает дефицит товаров первой необходимости, особенно продовольствия.

Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.