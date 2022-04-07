Страны G7 ввели новый пакет антироссийских санкций

Лидеры стран Большой семерки приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики. Об этом говорится в заявлении G7, распространенном в четверг, 7 апреля, сообщает Корреспондент.

"Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики" , - указано в заявлении глав государств и правительств Большой семерки.

В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".

"Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний" , - говорится в заявлении.

Речь идет о российских госпредприятий, выступающих драйверами российской экономики, чтобы они не могли помогать стабилизации российской экономики.

Также в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.

Ранее страны Большой семерки и Евросоюза предостерегли Россию от любой угрозы или применения химического, биологического или ядерного оружия.