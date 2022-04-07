CNN: россияне угрожали дипломатам за изгнание из Совета ООН по правам человека

Источники американского телеканала CNN рассказали, что российские дипломаты разослали записку с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие РФ в деятельности Совета ООН по правам человека.﻿﻿ Об этом передает CNN ссылаясь на записку, сообщает Украинская правда.

"Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (удержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг" , - говорится в записке.

Россия угрожала делегациям, что за поддержку резолюции по приостановлении участия России в деятельности Совета ООН по правам человека для этих стран наступят "последствия".