CNN: россияне угрожали дипломатам за изгнание из Совета ООН по правам человека
Источники американского телеканала CNN рассказали, что российские дипломаты разослали записку с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие РФ в деятельности Совета ООН по правам человека. Об этом передает CNN ссылаясь на записку, сообщает Украинская правда.
"Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (удержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг", - говорится в записке.
Россия угрожала делегациям, что за поддержку резолюции по приостановлении участия России в деятельности Совета ООН по правам человека для этих стран наступят "последствия".