В Украине отменили весенний призыв срочников

В Украине в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования. Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается﻿, что в связи с военной агрессией РФ и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 Об общей мобилизации в государстве объявлена ​​общая мобилизация.

"Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет" , - говорится в сообщении.

Ранее в ВСУ назвали условие участия срочников в войне. Они будут привлечены к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории.