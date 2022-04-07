Генштаб: ПВО будет сбивать самолеты РФ, летящие в Приднестровье

В случае намерения России перебросить военные самолеты на территорию приднестровской молдавской республики украинские силы ПВО будут сбивать воздушные цели. Об этом заявил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, сообщает Укринформ.

«Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты с РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь» , - сказал начальник управления в комментарии Укринформу.

Как сообщалось, 6 апреля в Генштабе ВСУ отметили, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровской молдавской республики для поддержки наступательной операции по указанному направлению. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка для приема русских самолетов.