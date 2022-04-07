Венедиктова: в Бородянке из-под завалов достали тела 26 человек

Из-под завалов двух разбомбленных российскими захватчиками многоквартирных домов в Бородянке Киевской области извлекли тела 26 человек.﻿ Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

"Самый разрушенный город Киевщины: по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, «Ураганами» и «Смерчами»... Сколько здесь будет жертв сейчас трудно предсказать. Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлечены 26 тел. Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта" , - написала в Фейсбуке Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что правоохранители также имеют уже подтвержденный факт сексуального насилия.

Венедиктова подчеркнула, что враги целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мучили.

"В Мотыжине зверь убил женщину только за то, что она была в черном. Жажда крови украинцев позволяет рашистам расстреливать даже за какую-то не такую ​​одежду. Отца убитой 7 дней держали в сарае с завязанными глазами. Там же в Мотыжине армейская разведка РФ проверяла телефоны людей, выбирая жертв для так называемой денацификации" , - отметила она.

Руины Бородянки и других близлежащих населенных пунктов разбирают спасатели, а параллельно с ними работают следственно-оперативные группы. Прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, эксперты из пяти областей – все собирают доказательную базу военных преступлений рф для национальных и международных судов, добавила генпрокурор.

Кроме того, в Бородянку прибыл известный эксперт по международному уголовному праву Уэйн Джордаш, который "присоединился к нашему юридическому фронту".