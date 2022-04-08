Данилов: Украина готовит открытый реестр коллаборантов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине в ближайшее время появится публичный реестр коллаборантов, в котором будет много публичных и неочевидных персон, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона.

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии и имена" , – заявил Данилов.

Он также добавил, что в этом списке украинцы увидят много странных людей, которые до 24 февраля регулярно выступали на всех телеканалах, были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ. Многие из коллаборантов на украинских телеканалах кричали о государстве, свободе слова.