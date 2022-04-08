СНБО: покинувших Украину мужчин на обратном пути будут проверять

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об обязательной проверке разрешительных на пресечение государственной границы документов у мужчин, которые выезжали из Украины при начале полномасштабного вторжения РФ, а сейчас возвращаются в страну, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Он обратил внимание, что все граждане Украины, которые выезжали из страны - зафиксированы.

"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно" , - сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что все выехавшие после начала войны, кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Так, граждане, которые уезжали в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников, добавил он.