Мишель: ЕС выделит 500 млн евро на поставку вооружения Украине
Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выделить еще 500 млн евро на поставку вооружения для Украины. Вооружение, закупленное за эти средства, прибудет в Украину в ближайшие недели, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"После быстрого одобрения новый транш суммарно увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины", - заявил Мишель.
Президент Европейского совета также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.