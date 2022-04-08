Канада планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление канадского депутата Ивана Бейкера в Twitter.

"Несколько минут назад министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах для оказания дополнительной военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами, пока они не победят" , - заявил Бейкер.

Христя Фриланд также добавила, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российской агрессии.

"С самого первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре нашего внимания. А потом Владимир Путин вторгся в Украину" , - написала министр финансов Канады.

Напомним, Канада ввела санкции против российских олигархов.

Ранее Канада объявила о введении санкций против близкого окружения политического руководства России и Беларуси.