США передадут Украине 12 тысяч противотанковых систем и другое вооружение
Администрация президента США Джо Байдена объявила, что направит в Украину в рамках пакета военной помощи 12000 противотанковых систем, 1400 зенитных систем, сотни беспилотников-камикадзе и другое оружие для отражения атак РФ, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Такой транш является дополнением к вооружению на сумму 100 миллионов долларов, обещанному ранее из запасов США.
Таким образом общая помощь Штатов Украине составила примерно 1,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Она включает 300 миллионов долларов, одобренных неделю назад в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в нашу страну.
В список оружия, переданного Украине, входят:
- Более 1400 зенитных комплексов Stinger
- Более 5 тысяч противотанковых систем Javelin
- Более 7 тысяч других противотанковых систем
- Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- Более 50 миллионов патронов
- 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок
- Ракетные системы с лазерным наведением
- Беспилотные воздушные системы Puma
- Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика
- Услуги коммерческих спутниковых снимков