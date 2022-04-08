Япония сократит импорт российского угля
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении страны постепенно сокращать импорт российского угля. Такое решение связано с войной РФ против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Япония будет постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение Москвы в Украину", - сказал чиновник.
Также Хагиуда заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции при помощи некоторых мер, пишет CNN.
В японском министерстве не уточнили сроки сокращения импорта угля из РФ.
Ранее сообщалось, что Япония обратилась в международный суд в Гааге с требованием расследовать преступления РФ в Киевской области.