Япония сократит импорт российского угля

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении страны постепенно сокращать импорт российского угля. Такое решение связано с войной РФ против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Япония будет постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение Москвы в Украину" , - сказал чиновник.

Также Хагиуда заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции при помощи некоторых мер, пишет CNN.

В японском министерстве не уточнили сроки сокращения импорта угля из РФ.

Ранее сообщалось, что Япония обратилась в международный суд в Гааге с требованием расследовать преступления РФ в Киевской области.