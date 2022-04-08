Основатель Ethereum перевел криптовалюту в поддержку Украины

Один из основателей Ethereum Виталий Бутерин перевел на поддержку Украины 1500 монет. Это примерно $4,7 млн по нынешнему курсу, сообщает Новое время.

Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин направил 1500 монет собственной криптовалюты в поддержку Украины.

Два перевода в общей сумме на 750 монет Ethereum Бутерин направил фонду Unchain Ukraine, который занимается гуманитарной помощью украинцам.

Еще два пожертвования на ту же сумму Бутерин направил на кошельки криптофонда Украины.

Ранее ведущий разработчик криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин публично выступил в поддержку Украины в конфликте с Россией.