Подоляк о дате очных переговоров с РФ: давать сроки неправильно

На сегодня неизвестно, когда состоятся мирные переговоры делегаций Украины и России в очном формате. Конкретная дата может зависеть от ситуации на фронтах, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К сожалению, война не имеет конкретных сроков: мы к этому дню достигнем этого и этого. Так же, как и переговорный процесс, основные, фундаментальные положения которого зависят от ситуации на фронтах" , - отметил он.

Подоляк отметил роль Вооруженных сил Украины, которые на поле боя создают условно комфортные условии для переговорщиков, позволяя предлагать какие-то формулы и настаивать на их имплементации.