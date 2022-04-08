Мэр: в Буче идентифицировали 163 погибших
В освобожденной Буче удалось идентифицировать личности 163 погибших. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал мэр города Анатолий Федорук.
Он отметил, что в Буче и близлежащих селах за время оккупации погибли по меньшей мере 320 человек, однако поиски еще продолжаются.
"Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города – на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ", - отметил мэр.
Федорук добавил, что смогли идентифицировать около половины погибших.
"На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были – или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье", - сказал мэр.