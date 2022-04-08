Мэр: в Буче идентифицировали 163 погибших

В освобожденной Буче удалось идентифицировать личности 163 погибших. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал мэр города Анатолий Федорук.

Он отметил, что в Буче и близлежащих селах за время оккупации погибли по меньшей мере 320 человек, однако поиски еще продолжаются.

"Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города – на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ" , - отметил мэр.

Федорук добавил, что смогли идентифицировать около половины погибших.