ОВА: ночью враг нанес ракетный удар по Одесской области

В ночь на 8 апреля враг нанес ракетный удар по Одесской области, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Ночью прилетели ракеты. Детали уточняются. Вражеские самолеты, которые пойдут курсом на Тирасполь – не долетят. Собьем», - отметил Братчук .

Как он уточнил, ПВО позаботились о вражеских самолетах, которые могут следовать на аэродром Тирасполя – в направлении оккупированной территории Молдовы.

«Каждый из них, который попытается пролететь через территорию Украины, будет сбит. Сразу. Независимо от того, будет ли на борту личный состав или техника», - добавил пресс-секретарь ОВА .

Как сообщалось со ссылкой на Генштаб ВСУ, в последние дни враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении.