У Зеленского назвали ключевые санкции против РФ для завершения войны

Ключевыми санкциями против России, которые могли бы приблизить завершение войны, являются прямые и непрямые эмбарго. Украинская сторона работает над их введением, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, с точки зрения украинской стороны, ключевые санкции - это прямые и непрямые эмбарго.

"Нефть и газ с одной стороны и закрытые порты с другой стороны, и дополнительные наложенные санкции на два ключевых банка - "Сбербанк" и "Газпромбанк", через которые РФ сегодня получает платежи по тем же энергоносителям" , - отметил он.

Подоляк также отметил, что санкционными пакетами занимается Офис президента, и уже создана большая международная группа, которая изучает их эффективность и работает над новыми ограничениями.