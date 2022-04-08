Верещук: на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров
В Украине на сегодня, 8 апреля согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Таких запланировано десять, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
08 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров:
Донецкая область
Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
Бердянск-Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
Токмак-Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
Место собраний: ул. Шевченко, 5
Мелитополь-Запорожье (на собственном транспорте).
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.
Энергодар-Запорожье (на собственном транспорте).
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область
Северодонецк-Бахмут.
Место собраний: проспект Химиков, 28.
Лисичанск-Бахмут.
Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная-Бахмут.
Место собраний: ул. Первомайская, 42.
с. Горное-Бахмут.
Место собраний: ул. Гагарина, 13.
Рубежное-Бахмут.
Напомним, местные власти призвали жителей Луганской области эвакуироваться из-за российского наступления.