Верещук: на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров

В Украине на сегодня, 8 апреля согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Таких запланировано десять, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

08 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров:

Донецкая область

Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Бердянск-Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Токмак-Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Место собраний: ул. Шевченко, 5

Мелитополь-Запорожье (на собственном транспорте).

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.

Энергодар-Запорожье (на собственном транспорте).

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область

Северодонецк-Бахмут.

Место собраний: проспект Химиков, 28.

Лисичанск-Бахмут.

Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная-Бахмут.

Место собраний: ул. Первомайская, 42.

с. Горное-Бахмут.

Место собраний: ул. Гагарина, 13.

Рубежное-Бахмут.

Напомним, местные власти призвали жителей Луганской области эвакуироваться из-за российского наступления.