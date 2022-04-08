ООН возобновит свое присутствие в Киеве

ООН возобновит присутствие в Киеве своих гуманитарных организаций после временного переезда некоторых ее отделений на Запад, сообщает Укринформ.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после визита в Украину Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, пишет UN News.

Заместитель Генерального секретаря ООН подтвердил приверженность защите гражданских лиц и оказанию гуманитарной помощи всем нуждающимся.

«Он (Грифффитс – ред.) также сказал, что после своего временного перемещения ООН возобновит свое гуманитарное присутствие и руководство в Киеве, что украинская власть тепло приветствовала», – сказал Дюжаррик .

В четверг Гриффитс посетил пострадавшие от зверств российских военных Бучу и Ирпень, где его сопровождала вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Он заявил, что был шокирован преступлениями россии против человечности, которые своими глазами увидел в пригороде Киева.

Отметив, что весь мир ошеломлен снимками из пригорода Киева, Гриффитс поддержал призыв Генерального секретаря ООН о проведении немедленного и независимого расследования для привлечения виновных к ответственности.

Также Гриффитс встретился в Киеве с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьером Ириной Верещук, министром обороны Алексеем Резниковым, а также с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

Перед поездкой в ​​Украину Гриффитс посетил москву.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, по улицам лежат десятки тел, некоторые из них с завязанными руками.

Украинская делегация в ОБСЕ инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками против гражданских, совершенных российскими войсками на Киевщине, в частности в Буче.