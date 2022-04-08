В Латвии 9 мая объявили днем памяти жертв войны в Украине

Сейм Латвии одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным днем памяти погибших в Украине - гражданских жителей и защитников страны в результате военной агрессии РФ. Предложение поддержал 61 депутат из 100, сообщает Корреспондент.

Согласно новому закону, 9 мая в Латвии станет траурным днем, в связи с чем в стране будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Кроме того, 8 и 9 мая в Латвии будут запрещены салюты.

Согласно закону, национальный флаг Латвии 9 мая в траурном оформлении будет поднят возле зданий госучреждений и жилых домов, а также рядом с резиденцией президента страны, главным зданием Сейма и правительства. Рядом с флагом Латвии разместят флаг Украины.