КГГА: в Киевском метрополитене продолжили движение по красной линии

В Киевском метрополитене движение по красной линии продолжено: поезда курсируют от станции «Академгородок» до станции «Театральная», сообщает Укринформ.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

"Без остановки поезда следуют через станции: «Берестейская», «Майдан Незалежности» и «Кловская». Работают пересадочные узлы: «Площадь Льва Толстого» – «Дворец спорта», а также «Золотые ворота» – «Театральная»", - говорится в сообщении .

Метро для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

Как курсируют поезда в метрополитене:

- Красная линия: от станции «Академгородок» до станции «Театральная».

- Синяя линия: от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки».

- Зеленая линия: от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор».

Средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытия.