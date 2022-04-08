Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии выехали в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выехала поездом в Киев. Соответствующее фото с вокзала Перемышля она опубликовала в Twitter.

"Жду встречи с Киевом" , - написала она.

В составе делегации также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Премьер-министр Словакии написал, что делегация будет обсуждать с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем помощь Украине.

Ранее сообщалось о визите Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля в Киев. Целью поездки будет встреча с Владимиром Зеленским.

Встреча состоится в преддверии мероприятия StandUpForUkraine в Варшаве, которое запланировано на субботу, 9 апреля.