ОВА: над Запорожьем уничтожили крылатую ракету
Над Запорожьем вчера днем силами украинской ПВО уничтожена крылатая ракета, сообщает Укринформ.
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
“Днем 7 апреля над городом Запорожье была уничтожена одна крылатая ракета. ПВО Сил обороны Запорожского края продолжают поддерживать действия наземных войск", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что вчера пиротехники ГСЧС уничтожили два взрывоопасных предмета, обнаруженных на открытой территории в Запорожском районе: кассетный элемент КОБЕ ЗБЗО и гранату ПГ-7Л, представляющие реальную угрозу гражданам, а также безопасные остатки РСЗО «Смерч».
Как сообщалось, в Запорожье силовики задержали мужчину, который корректировал вражескую артиллерию и собирал данные о перемещении украинских военных.