ОВА: над Запорожьем уничтожили крылатую ракету

Над Запорожьем вчера днем силами украинской ПВО уничтожена крылатая ракета, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

“Днем 7 апреля над городом Запорожье была уничтожена одна крылатая ракета. ПВО Сил обороны Запорожского края продолжают поддерживать действия наземных войск", - говорится в сообщении .

Он также добавил, что вчера пиротехники ГСЧС уничтожили два взрывоопасных предмета, обнаруженных на открытой территории в Запорожском районе: кассетный элемент КОБЕ ЗБЗО и гранату ПГ-7Л, представляющие реальную угрозу гражданам, а также безопасные остатки РСЗО «Смерч».

Как сообщалось, в Запорожье силовики задержали мужчину, который корректировал вражескую артиллерию и собирал данные о перемещении украинских военных.