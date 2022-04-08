Ленд-лиз для Украины: что это значит для нашей экономики и кто заплатит

США будет помогать нашей стране в войне против России вооружением, техникой, продукцией двойного назначений, топливом и прочими военными товарами, сообщает Сегодня.

Война Украины против России все больше напоминает Вторую мировую. Только теперь наша страна выступает в роли жертвы, на которую напали, и которую поддерживают страны антипутинской коалиции. Вслед за санкциями против российской экономики США могут начать военную программу Ленд-лиз по предоставлению Украине необходимых в войне товаров, как это было восемьдесят лет назад в адрес союзников. Ее уже одобрил американский Сенат.

Сегодня вместе с экспертами разбирались, как будет работать механизм американской военной помощи.

Что это такое

Впервые программа Ленд-лиз, которую можно перевести, как "давать в долг и в аренду" (Lend Lease), была предоставлена союзникам антигитлеровской коалиции с 1941 по 1945 годы. За это время США оказал этим странам помощь на 60 млрд долларов, что в нынешних ценах составляет около 700 млрд долларов.

Пятую часть суммы получил СССР. И многие военные историки считают, что без такой помощи Советский союз мог бы и проиграть войну.

По условиям той программы оплату за поставки можно было сделать уже после победы и только за ту технику, которая осталась целой после войны. Или же ее можно было попросту вернуть назад. Более того, после войны большинство долгов союзникам были прощены.

"Сенат Конгресса США одобрил проект закона о "новом Ленд-лизе" для оказания военной помощи Украине и для нас сейчас это имеет большое значение, так как бюджета на все попросту не хватает, однако техническая сторона этой сделки пока вызывает много вопросов и, разумеется, это не просто безвозмездная дружеская помощь" , – поясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, во время Второй мировой войны оплата бралась лишь за оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей оборудование и оружие. Благодаря такому "сотрудничеству", наша страна и сейчас получит американскую военную технику и снаряжение в аренду.

Зачем это нужно США

Эксперты говорят, что такая программа может существенно упростить бюрократические проволочки по предоставлению помощи Украине со стороны США. Ведь сейчас любая поставка оружия проходит ряд согласований со стороны американских чиновников, а это тормозит процесс. Если программу запустят, то помощь будет приходить в разы быстрее, ведь отдельные утверждения поставок будут не нужны.

Кроме того, это будет иметь положительное влияние как для американской экономики, так и для рейтинга нынешнего президента США.

"Я думаю, Ленд-Лиз – это статусное действие американского истеблишмента, направленное прежде всего на внутреннего избирателя, показывающее своим гражданам, что зло, а это Россия, должно быть наказано. И что США полны решимости его наказать" , – говорит экономист Даниил Монин.

При этом эксперт обращает внимание, что до сих пор администрация Джо Байдена отказывала в поставке нашей стране как систем ПВО, так и самолётов.

"Они поставляют Украине исключительно оборонительное вооружение. Показывают миру, что наша страна не может проиграть. Но я ещё ни разу не слышал про поставки атакующего вооружения. Вряд ли в Ленд-лизе что-то изменится, думаю, он будет таким же" , – говорит Даниил Монин.

Эксперты отмечают, что эта программа в первую очередь будет выгодна для предприятий американской промышленности.

"Таким образом, США значительно активизируют свою военную промышленность, что в свою очередь, помогает экономике "двигаться". Это не просто благотворительность, на военных действиях государства, предоставляющие оружие и технику, имеют возможность зарабатывать" , – говорит Максим Орыщак.

Что это значит для Украины

С одной стороны, новая программа должна помочь Украине в войне против России, которая намного лучше вооружена технически. С другой стороны, это может говорить о том, что США предполагают длительную войну на истощение противника.

"С учётом того, что необходимо ещё голосование в Палате представителей Конгресса, очевидно, что США настроились на длинную войну, в которой можно хорошо заработать. Украине, конечно, не помешает американское оружие, но к битве за Донбасс оно, скорее всего, не успеет" , – продолжает Даниил Монин.

Поэтому Украина сможет использовать этот канал в дальнейшем при переходе войны в позиционную стадию.

Кроме того, от США Украина сможет получать не только оружие, но и топливо, медицинские товары и даже продовольствие. А это может быть нужно не только Украине, но и Европе на фоне намечающегося дефицита продуктов в мире.

"Снабжать Украину продуктами Европа сейчас едва ли сможет, так как сама сталкивается с серьезным риском дефицита товаров в дальнейшем. Дело в том, что из-за войны в Украине, которая, кстати, экспортировала продукты питания по всему миру, уже в 2022-2023 годах может возникнуть серьёзный продуктовый дефицит. Европа в своё время загубила аграрное развитие многих стран и если не решить вопрос активным возобновлением работы аграрного сектора, то попросту может возникнуть тотальный голод, особенно, если военные действия значительно затянутся" , – говорит Максим Орыщак.

Поэтому, по его словам, программа помощи Украины, вероятнее всего, ограничится оружием, техникой и военным оборудованием. Сейчас практически все страны, так или иначе, сталкиваются с резким ростом инфляции и с дефицитом некоторых товаров продовольственного сектора, и чем дольше все это тянется, тем больше будет масштаб.

Кто за все заплатит

Эксперты говорят, что расплатиться за военную помощь после войны, разрушенной Украине будет крайне сложно. Поэтому многие надеются, что ее попросту простят после победы над Россией, как это было во время Второй мировой войны. Но есть и другие варианты – расходы на Ленд-лиз могут заставить оплатить Москву в качестве репараций или за счет замороженных резервов.