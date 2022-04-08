Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине будет продолжительной. Он посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий Макрона французскому телеканалу RTL.

"Не прекратится в ближайшие дни", - заявил Макрон .

При этом он раскритиковал парламентариев партии "Национальный фронт" (главного оппонента Макрона), которые проигнорировали голосование за введение санкции против России.