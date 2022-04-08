Макрон заявил, что война в Украине будет продолжительной

Макрон заявил, что война в Украине будет продолжительной
Фото: Facebook

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине будет продолжительной. Он посоветовал не рассчитывать на скорое окончание конфликта, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий Макрона французскому телеканалу RTL.

"Не прекратится в ближайшие дни", - заявил Макрон.

При этом он раскритиковал парламентариев партии "Национальный фронт" (главного оппонента Макрона), которые проигнорировали голосование за введение санкции против России.

"Я отметил виновное отсутствие всех парламентариев Национального фронта в Европейском парламенте, когда дело доходит до санкций против России, что показывает вам двусмысленность некоторых, несмотря на войну", - отметил Макрон.

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