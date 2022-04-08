В Майами установили криптовалютный аналог "Атакующего быка" с Уолл-стрит

В рамках конференции Bitcoin 2022 в Майами мэр Фрэнсис Суарес представил статую "криптобыка". По его словам, инсталляция символизирует трансформацию города в "мировую столицу криптоиндустрии", сообщает ForkLog.

"Будущее финансов — в Майами, и у столицы капитала теперь есть свой бык" , — написал Суарес в Twitter.

“New York is the former financial center… I give you the Miami bull!”



- Mayor Suarez #Bitcoin #Bitcoin2022 pic.twitter.com/i70kr2XFSg — Bruce Fenton (@brucefenton) April 6, 2022

Инсталляция является референсом в сторону знаменитого "Атакующего быка" (Charging Bull), установленного на Уолл-стрит.

На контрасте с нью-йоркским "сородичем", бык из Майами выполнен в кибернетическом стиле и обладает знаменитыми уже "лазерными глазами". Представители традиционных финансов также нашли еще одно существенное отличие.

Криптовалютному сообществу, похоже, понравилась новая статуя. Сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано написал, что "быки контролируют ситуацию", а глава Binance Чанпэн Чжао назвал инсталляцию "довольно крутой".