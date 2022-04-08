Синегубов: оккупанты за минувшие сутки 48 раз обстреливали Харьков

За минувшие сутки российские захватчики 48 раз обстреливали Харьков и область из артиллерии, минометов, танков и РСЗО, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центра города и Дергачах. На сегодня в Харькове и районе – 15 пострадавших".

Также ночью оккупанты существенно повредили газопровод. Сейчас на месте работают аварийные бригады, они пытаются ликвидировать последствия.

Продолжающиеся бои на Изюмском направлении. Также в этом районе продолжают эвакуацию, в частности, из Барвенкового и Лозовой.

По словам Синегубова, в пункты выдачи в Харькове и в общины области доставляют гуманитарную помощь. Ее можно получить бесплатно в отделениях Новой почты и Укрпочты.