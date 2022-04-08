Подоляк о попытках создать "республики": это уже не будет работать

В 2022 году в Украине уже не сработают попытки создать какие-то новые "народные республики". Оккупантам на занимаемых территориях не удается получить широкую поддержку таких идей, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, проблема россиян в том, что они остались жить в 2014 году, когда Украина оказалась в тяжелой ситуации, и они получили возможность захватить Крым и часть Донбасса, где, по сути, образовались криминальные анклавы.

"Надо быть абсолютно оторванным от реального мира, чтобы думать (а они искренне так думали), что тут 80-90% будут встречать их с цветами. Они в этой иллюзии жили и частично продолжают жить. Они не понимают, что их ненавидят. Особенно их ненавидят там, где они находятся - а это юг и восток Украины, потому что они там разбомбили города" , - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство людей в оккупированных городах ненавидит россиян.