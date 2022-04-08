Подоляк: Крым могут вынести "за скобки" ради мира с РФ
Украинская сторона может пойти на вынесение вопроса оккупированного Крыма "за скобки" ради подписания реального мирного договора с Россией. Об этом в интервью рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
При этом он добавил, что вопросы территориальной целостности будут решаться исключительно президентом Владимиром Зеленским.
"Все, что касается территориальной целостности, определяется исключительно президентом Украины. Он свою позицию неоднократно высказывал: Крым – это незыблемая часть Украины. Все территории Украины – это Украина", – ответил он на вопрос о готовности вынести вопрос полуострова "за скобки", если он станет непреодолимым препятствием для подписания мирного договора.
По его словам, какие-то вопросы можно выносить в отдельные переговорные позиции.
"Но для нас принципиально – это окончание войны с реальной формулой безопасности, которая позволит в будущем не иметь таких войн на территории Украины. Мы хотим точно знать, сколько стран будут с нами с первого дня, в случае чего, а не ждать 72 часа, пока мы прекратим существовать. Мы не перестали существовать 43 дня и не перестанем еще тысячи лет, столько, сколько нужно украинской цивилизации", – добавил Подоляк.