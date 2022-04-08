Подоляк: Крым могут вынести "за скобки" ради мира с РФ

Украинская сторона может пойти на вынесение вопроса оккупированного Крыма "за скобки" ради подписания реального мирного договора с Россией.﻿ Об этом в интервью рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

При этом он добавил, что вопросы территориальной целостности будут решаться исключительно президентом Владимиром Зеленским.

"Все, что касается территориальной целостности, определяется исключительно президентом Украины. Он свою позицию неоднократно высказывал: Крым – это незыблемая часть Украины. Все территории Украины – это Украина" , – ответил он на вопрос о готовности вынести вопрос полуострова "за скобки", если он станет непреодолимым препятствием для подписания мирного договора.

По его словам, какие-то вопросы можно выносить в отдельные переговорные позиции.