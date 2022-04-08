КГГА: с начала вторжения РФ в Киеве повреждены 208 жилых домов

В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, сообщает КГГА.

Также повреждены 46 школ, 29 садов, 1 детский дом, 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

В КГГА отметили, что город совместно с профильными специалистами продолжает учитывать поврежденные объекты инфраструктуры.