КГГА: с начала вторжения РФ в Киеве повреждены 208 жилых домов
В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, сообщает КГГА.
Также повреждены 46 школ, 29 садов, 1 детский дом, 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.
В КГГА отметили, что город совместно с профильными специалистами продолжает учитывать поврежденные объекты инфраструктуры.
"Все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений. После этого начнется их постепенное восстановление", – говорится в сообщении.