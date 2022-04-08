Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин, "вероятно, отказался" от попытки захватить Киев, поскольку РФ переместила свое внимание на восток и юг Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на Defence News, сообщает Украинская правда.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; но он ошибался" , - сказал Остин на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам.