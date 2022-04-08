Шмыгаль: расходы на зарплаты госслужащих сократили на 10%

Расходы госбюджета на зарплаты украинским чиновникам сократили на 10%. Власти готовы уменьшить их еще больше в случае необходимости, сообщает Новое время.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня в ходе национального телемарафона.

Он отметил, что в апреле бюджет «находится уже под определенным давлением военных обстоятельств и налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы ввели». Власти фактически провели секвестр бюджета, отказались от всех капитальных расходов.

"Мы общие расходы на уплату заработных плат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, сократили на 10%. Имеются в виду госслужащие, не учителя и медики. Сфера Кабинета Министров, Офиса президента, Верховной Рады. Мы расходы на 10% сократили и будем эту тенденцию продолжать в случае необходимости, потому что война" , — заявил глава правительства.

Он добавил, что "война катастрофически влияет на экономику и государственный бюджет". Правительство размещает военные облигации, чтобы профинансировать необходимые расходы.

"Мы не печатали деньги, мы не переживаем за гиперинфляцию. У нас есть инструмент военных облигаций… Сегодня ответственный бизнес выкупает эти ценные бумаги с соответствующим уровнем доходности. На сегодняшний день более 40 млрд грн уже привлечены в бюджет благодаря этому инструменту" , — сообщил он.

По данным Минэкономики, в марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, а импорт — более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции. Объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%. В целом за год падение может достигнуть 40%.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что около 30-50% экономики не работает из-за войны.