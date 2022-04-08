Подоляк рассказал о переговорах с потенциальными гарантами безопасности

Украинская сторона постоянно ведет переговоры с потенциальными странами-гарантами, которые, как ожидается, возьмут на себя гарантии безопасности для Украины после завершения войны с Россией. Официальный Киев предложил отдельную формулу, которая обсуждается с ними, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, переговоры с потенциальными гарантами идут постоянно.

"Да, это один из важнейших элементов. Наличие стран-гарантов, которые берут на себя юридически закрепленные обязательства - это один из ключевых элементов системы глобальной безопасности" , - отметил Подоляк.

Он также уточнил, что модерацией переговоров с Россией и консультаций на уровне политических советников занимается Офис президента. В частности, есть рабочая группа, куда входят и международные советники, и советники с украинской стороны. Она нарабатывает механизм и объясняет потенциальным гарантам, как необходимо реализовать формулу безопасности Украины с учетом того, что страны-гаранты возьмут на себя определенные обязательства.

"Мы понимаем, что мир привык к определенным формулам безопасности, наработанных в концепциях ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. Все эти формулы в глобальных кризисных ситуациях часто оказываются недействующими" , - объяснил Подоляк тот факт, что некоторые страны с осторожностью комментируют возможность стать гарантом для Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский предлагает прогрессивные и ответственные формулы, когда страны точно понимают, какую ответственность необходимо взять.

"Все это юридически закреплено, есть механизм пошагового участия в разрешении того или иного конфликта. И понятно, что страны, которые привыкли к одним формулам, а сейчас им предлагают что-то другое, хотят это понять" , - отметил Подоляк.

Он также отметил, что участие других стран в гарантировании безопасности Украины - это добровольный процесс, поскольку принудительные обязанности никто не будет выполнять.