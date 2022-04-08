Lufthansa не будет использовать небо Украины и РФ до 30 июня

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Украину и из Украины до 30 июня 2022 года - к этой же дате она не будет использовать российское воздушное пространство, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Lufthansa и все авиалинии Lufthansa Group приостанавливают полеты в Украину и из Украины до 30 июня 2022 года. В настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются.

Lufthansa постоянно следит за ситуацией и позже примет решение о дальнейших рейсах. Если на вас повлияет отмена, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или к туристическому агенту.

Пассажиры, забронированные на рейс Lufthansa Group в Украину или из Украины до 31 августа 2022 года, могут бесплатно перебронироваться на другой рейс Lufthansa Group в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию или Молдову. Новая дата поездки должна быть до 30 сентября 2022 года. Также возможен бесплатный возврат средств", - говорится в заявлении .

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативной ситуации. По этой причине все рейсы авиакомпании Lufthansa в Россию и из России на этот период должны быть отменены. Пострадавшие пассажиры будут проинформированы" , - добавили в Lufthansa.

Ранее авиакомпания приостановила полеты 19 февраля.