Украина может потерять контроль над важным объектом ГТС

В Операторе ГТС Украины заявляют, что действия российских оккупантов ставят под угрозу транзит газа через ГИС "Сохрановка", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС.

"Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о грубых вмешательствах представителей рф и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований т.н. "лнр" в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​(КС) "Новопсков" в Луганской области" , - говорят в компании.

КС "Новопсков" – важный объект для организации транспортировки газа потребителям Донецкой и Луганской областей. Также через эту станцию ​​проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка", пояснили в ОГТС.

"ОГТСУ зафиксирован ряд действий со стороны оккупантов, которые предусматривают изменения в работе коммуникационного оборудования и технологических режимов, что фактически может привести к потере операционного контроля над оборудованием КС.

Это приведет к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа, и в результате – невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в частности в рамках транзитного контракта", - отметили в компании .

ОГТСУ призвал представителей агрессора воздержаться от дальнейшего давления на работников ОГТСУ и вмешательства в работу КС.

"В противном случае, в случае потери операционного контроля, ОГТСУ в целях сохранения целостности и безопасной работы ГТС будет вынужден остановить работу этого объекта. Остановка КС "Новопсков" означает остановку транзита через ГИС "Сохрановка".

Ответственность за последствия – на российской федерации", - резюмировали в компании.