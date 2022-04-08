Донецкая ОВА: вокзал Краматорска подвергся ракетному удару

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

При этом других деталей он пока не сообщил.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем" , - написал он. ﻿

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко подтвердил информацию о ракетном ударе.

По его словам, оккупанты использовали кассетные ракеты "Искандер". По предварительной информации, десятки погибших и раненых.