Донецкая ОВА: вокзал Краматорска подвергся ракетному удару
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
При этом других деталей он пока не сообщил.
"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - написал он.
Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко подтвердил информацию о ракетном ударе.
По его словам, оккупанты использовали кассетные ракеты "Искандер". По предварительной информации, десятки погибших и раненых.