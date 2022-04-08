Опрос: все больше украинцев возвращаются к работе

Все больше украинцев возвращаются к работе. Лучше всего ситуация с работоустройством обстоит в западных областях, тогда как только у трети жителей востока страны есть работа, а остальные две трети ее потеряли, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 6 апреля.

Среди тех, у кого была работа до войны, продолжают работать 58% (в марте таких было 46%).

В целом 29% опрошенных работают в обычном режиме, 26% – частично или удаленно, 3% – начали работать на новой работе.

41% потеряли работу на время войны (в марте таких было 53%).﻿

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

81% респондентов поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, продолжающего работать в России.

Напомним, что в марте в Украине была введена программа единовременных выплат по 6500 грн украинцам, потерявшим работу из-за войны.

Также правительство освободило от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения.