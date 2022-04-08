Опрос: все больше украинцев возвращаются к работе
Все больше украинцев возвращаются к работе. Лучше всего ситуация с работоустройством обстоит в западных областях, тогда как только у трети жителей востока страны есть работа, а остальные две трети ее потеряли, сообщает Новое время.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 6 апреля.
Среди тех, у кого была работа до войны, продолжают работать 58% (в марте таких было 46%).
В целом 29% опрошенных работают в обычном режиме, 26% – частично или удаленно, 3% – начали работать на новой работе.
41% потеряли работу на время войны (в марте таких было 53%).
81% респондентов поддерживают идею увеличения налогов для украинского бизнеса, продолжающего работать в России.
Напомним, что в марте в Украине была введена программа единовременных выплат по 6500 грн украинцам, потерявшим работу из-за войны.
Также правительство освободило от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения.